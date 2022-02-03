Названы улицы Петрозаводска, с которых ночью будут вывозить снег

С начала сезона с улиц Петрозаводска вывезено уже более 100 тысяч тонн снега. Об этом сообщает мэрия карельской столицы.

Работы ведутся по ночам, когда городские магистрали меньше всего загружены транспортом. Снег вывозится силами девяти подрядчиков.

Сегодня, в ночь с 3 на 4 февраля, специализированная техника будет работать на Ключевой, Древлянке, Перевалке, Голиковке, Кукковке, в Первомайском районе и в центре карельской столицы.

Снег планируют вывозить с Ключевского и Лососинского шоссе, с улиц Сыктывкарской, Кемской, Муезерской, Красноармейской, Шотмана, Пархоменко, Варламова, Калинина и с Карельского проспекта. Фото мэрии Петрозаводска