19 февраля 2022, 11:43
Общество

Переполненные мусорные баки возмутили жителя Петрозаводска

На Древлянке мусор не вывозят третий день

Житель Петрозаводска пожаловался на тяжелую ситуацию с вывозом мусора на Древлянке. Мужчина рассказал о происходящем порталу «Петрозаводск говорит».

По словам горожанина, на Березовой аллее мусор не вывозили 17 и 18 февраля, сегодня гора продолжает расти. Эти мусорные контейнеры расположены около здания, в котором работают четыре кафе, и обычно мусор здесь вывозят ежедневно.

Как отметил мужчина, горы мусора активно осваивают крысы и вороны.

Горожанин пожаловался на то, что после звонка в ЕДДС ничего не изменилось. Фото читателя

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Метки: 
Петрозаводск
Древлянка
березовая аллея
мусор
новости петрозаводска
ЕДДС