Переполненные мусорные баки возмутили жителя Петрозаводска

Житель Петрозаводска пожаловался на тяжелую ситуацию с вывозом мусора на Древлянке. Мужчина рассказал о происходящем порталу «Петрозаводск говорит».

По словам горожанина, на Березовой аллее мусор не вывозили 17 и 18 февраля, сегодня гора продолжает расти. Эти мусорные контейнеры расположены около здания, в котором работают четыре кафе, и обычно мусор здесь вывозят ежедневно.

Как отметил мужчина, горы мусора активно осваивают крысы и вороны.

Горожанин пожаловался на то, что после звонка в ЕДДС ничего не изменилось. Фото читателя