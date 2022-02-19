В Карелии за сутки выявили 901 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Карелии выявлен 901 новый случай заражения коронавирусом. Среди зараженных 115 детей. Такую информацию приводит оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных 63 человека находятся в состоянии средней тяжести, 7 человек - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена еще одна смерть от Covid-19. Общее число жертв пандемии в республике выросло до 1378 человек. Фото pixabay.com/lukasmilan