Коллективный иммунитет в Карелии за неделю снизился почти на 2%

В четырех регионах страны коллективный иммунитет к коронавирусу выше 80%. Хотя за неделю в них отмечено небольшое снижение уровня популяционного иммунитета.

В числе регионов-лидеров, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Санкт-Петербург - 84,9%, уменьшение за неделю на 0,9%; Карелия - 83,8%, уменьшение за неделю на 1,8%; Севастополь - 82,9%, уменьшение за неделю на 2,3% и Мурманская область - 82,8%, уменьшение на 0,7%, сообщает РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в Тыве, которая ранее входила в число лидеров, за неделю понизился с 80% до 77,3%.

Согласно инфографике издания, в Карелии полностью привиты от коронавируса 57,6% населения или 350 тысяч 890 человек. Между тем по информации карельского министра Михаила Охлопкова, на 16 февраля в республике полностью были привиты 269 746 человек или 55,7%, а первый компонент вакцины получили 288 163 человека.

По мнению Голиковой, для качественной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90-95%, но пока власти ориентируются на 80% иммунизации населения. В России двумя дозами вакцины привиты 82,6 миллиона граждан. (фото pixabay.com, Bru-nO)