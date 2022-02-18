«Я бы запретила интернет для определенной категории людей»

«В том виде, в котором интернет существует сейчас, это скорее зло», - считает Елена Олеговна.

Игровая природа человека всегда неизменна. Раньше Вовочка гонял мяч во дворе дотемна, и мама, высунувшись в форточку, не могла докричаться до ребенка и заставить его сесть за уроки. Сегодня мама не может оттащить современного Вовочку от компьютерных игр.

Цифровая среда активно вошла в нашу жизнь. Корректнее тему называть «интернетвовлеченность», - считает психолог, потому что зависимость это всегда диагноз. Психологи диагноз не ставят. (Видео)