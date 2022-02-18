Студотрядовцы Карелии нескольких поколений собрались вместе

Текст и фото Хельги Белянцевой

17 февраля в Национальный музей Карелии пришли люди разных поколений, но объединённые одним общим делом — участием в движении студенческих строительных отрядов, которому в этот день исполнилось 55 лет.

К этой дате — Дню российских студенческих отрядов — была приурочена презентация книги «Студенческие отряды Карелии. История и современность». Её авторы-составители Юрий Шлейкин и Вера Билькова тоже принадлежат к разным поколениям. Юрий Шлейкин работал в стройотрядах как журналист газеты «Комсомолец» в 70-е годы, когда это движение было особенно популярно в нашей стране; Вера Билькова участвовала в возрождении студенческих отрядов в XXI веке. Они собрали истории нескольких десятков студотрядовцев разных поколений.

В 60-70 годы в Советском Союзе в строительных отрядах ежегодно работали более 300 тысяч студентов вузов, техникумов, учащихся старших классов школ. В Карелии число их было около полутора тысяч человек. Молодые парни и девушки строили и ремонтировали дома, школы, предприятия, гидроэлектростанции, автомобильные и железные дороги не только в своем регионе, но и в других местах необъятной страны.

В 1980 годы стали создавать также студенческие отряды других направлений: проводников пассажирских поездов, реставраторов для работы на острове Кижи, горничных в гостиницах, пекарей и т. д. Однако их по-прежнему называли стройотрядами. Они давали возможность студентам и неплохо заработать, и получить важные практические навыки, и приобрести новых друзей.

Бойцы стройотрядов устраивали концерты для местного населения, оказывали помощь по хозяйству, проводили спортивные и развлекательные мероприятия для сельских ребятишек. Каждый отряд обязательно брал на воспитание «трудных» подростков из неблагополучных семей.

Отрядам давали звучные имена: «Первопроходцы», «Голиард», «Альфа», «Квант», «Карху»… У каждого отряда существовала своя эмблема, студенты сами придумывали гимн отряда, складывались свои традиции.

Студенты в стройотрядах получали ни с чем не сравнимый опыт, который помог преуспеть в жизни многим из них. Среди ветеранов-стройотрядовцев, пришедших на встречу — преподаватели вузов (в том числе несколько докторов наук), врачи, руководители высшего звена, чемпион мира по баскетболу Александр Балев, успешные предприниматели.

Работу студенческих отрядов в советское время активно освещала пресса. Одним из самых известных в 1970 годы стройотрядов был «Голиард». В газете «Коммунист» Лоухского района 9 августа 1973 года была опубликована заметка Е. Тимонен «Один день в отряде «Голиард».

«Хозяин бетона сегодня — Сережа Ситко. То и дело подбегают к бетономешалке ребята с носилками, сдувая капельки пота с носа. Идёт раствор. Здание растёт на глазах. Кирпичи послушно укладываются под умелыми руками студентов-историков. Уже более полумесяца работает студенческий строительный отряд историко-филологического факультета «Голиард» на строительстве кормокухни для зверосовхоза «Северный».

Живут ребята дружно, весело и очень организованно. После одиннадцати часов утомительной работы их ожидает сытный ужин. А когда немного отходит усталость, каждый занимается своим делом. Кто возьмёт в руки теннисную ракетку, кто усядется в укромный уголок с книгой. Любители фотографии уединяются в фотолаборатории; энтузиасты печати склоняются над очередным номером стенгазеты «Грааль»; заядлые рыболовы, влекомые местной ребятнёй, удаляются в тишину лесного озера. А кто-то, зажав под мышкой томики со стихами Маяковского, вот уже который вечер спешит в Дом Культуры — готовится совместный вечер, посвященный творчеству поэта. Возле лагеря студентов постоянно вертится кучка ребятишек — сегодня Вася Анищенко, командир отряда, с увлечением показывает им приёмы самбо.

Но вот отложены удочки, книги, ракетки и кисточки. Студенты стекаются в свою столовую, что по вечерам превращается в бар «Бальзаман». Бармен Вася Кондратьев, восседая за стойкой на пне, радушно встречает вновь приходящих блеском глаз и металлической поварёшки. Этой поварёшкой разливается традиционный вечерний чай. Музыка, чай с сахаром вприкуску и внакладку, разговоры, разговоры… песни.

Бар пустеет уже за полночь. Спят студенты. Завтра — новый трудовой день».

Командир отряда «Голиард» Василий Анищенко, который впоследствии много лет работал преподавателем Петрозаводского университета, тоже пришел на встречу в Национальный музей. Ему, как и другим ветеранам, есть что вспомнить из своей стройотрядовской жизни.

— Нам часто приходилось работать в местах, где во время войны шли бои, — рассказывает Василий Сергеевич. — В поселке Сосновом Лоухского района, где мы строили дома для рабочих леспромхоза и клуб, возле нас постоянно крутилась местная ребятня. Однажды мы стояли на берегу озера, и к нам подбежали несколько мальчишек. У одного из них, лет семи, в руках была какая-то штуковина, которую он подбрасывал. Когда мы поинтересовались, что это, он показал её нам — это была граната-лимонка. Один из наших бойцов, Толя Бессонов, который впоследствии был главой местного самоуправления в Кондопоге, попросил мальчишку: «Дай посмотреть». Тот нехотя отдал гранату, а Толя кинул её в озеро. Парень сначала расстроился, а потом сказал: «Ну ничего, у меня дома ещё есть такие».

В другой раз, когда ставили палатку, наткнулись на гаубичный снаряд. К счастью, никто не пострадал. Пришлось вызывать сапёров из Лоухи для разминирования.

Каждому отряду нужно было брать «трудных» подростков для перевоспитания, у нас были ребята из 9 школы Петрозаводска. Один из них был поляк, по имени Кшиштоф. Однажды под вечер, когда я уже лег отдыхать, ко мне прибежала наша повариха. Кричит: «Скорей, там Кшиштофу плохо». Оказалось, эти подростки затеяли спор, кто больше борща съест. И Кшиштоф съел полведра, после чего ему сделалось нехорошо. К счастью, у нас в отряде была замечательная медсестра, Надежда Попель. Она приняла меры и всё обошлось.

А через много лет я встретил повзрослевшего Кшиштофа на проспекте Ленина. Он сообщил мне, что занимается бизнесом, имеет два магазина на проспекте Ленина и парикмахерскую. Сказал, что ему в жизни очень пригодился опыт, который он получил в стройотряде».

На фото Юрий Шлейкин и Василий Анищенко

Движение студенческих отрядов в Карелии начало возрождаться в 2004 году, когда был сформирован отряд ПетрГУ «Онего», состоявший из 24 студентов. Они работали на строительстве «Карельской деревни» в пригороде Петрозаводска. В 2010 году за возрождение студотрядов выступили молодежные организации «Центр содействия занятости молодежи» и КРОМО «Молодежные инициативы», поддержку оказывал также «Карельский региональный центр молодежи».

Летом 2010 года появился сводный студенческий отряд, в котором трудились студенты ПетрГУ, КГПА, строительного и лесотехнического техникумов. Первым командиром избрали Алексея Липатова, студента ПСТ. Отряд работал на строительстве свинофермы в поселке Берёзовка.

С тех пор движение студотрядов в Карелии стало развиваться. Формируются медицинские, педагогические и строительные отряды, студенты работают вожатыми в летних лагерях и проводниками пассажирских вагонов, строят и ремонтируют социальные и спортивные объекты в Карелии и других регионах. С 2017 года ежегодно проводится акция «Онежский десант». Бойцы студотрядов выезжают в районы республики, помогают местным жителям по хозяйству: заготавливать дрова, носить воду, убирать снег, содержать в порядке мемориальные сооружения.

В XX веке специализацией студенческих стройотрядов было, в основном, строительство. Сейчас преобладает сфера сервиса. Раньше среди бойцов было больше парней, теперь, в основном, девушки. Прежде пели песни под гитару, теперь чаще — под аккомпанемент электронных носителей. Но гимн студотрядовцев остался прежним — это песня «Яростный стройотряд» из кинофильма «Моя любовь на третьем курсе» 1976 года. И современные студенты поют её так же задорно, как ветераны.



