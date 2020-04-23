СК возбудил уголовное дело о геноциде в Карелии в годы войны

Следственный комитет РФ по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирного населения в годы Великой Отечественной войны в Карелии возбудил уголовное дело по признакам геноцида.

По сообщению ведомства, после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией было создано не менее 14 концлагерей для содержания этнического русского населения. Отмечается, что условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в них «носили несовместимый с жизнью характер».

«За время оккупации региона с 1941 по 1944 годы в указанных лагерях удерживалось не менее 24 000 человек, из которых погибло не менее 8 000 мирных граждан, в том числе более 2 000 детей, свыше 7 000 военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно»,

- отмечает СК.

В Карелии проживает более двух тысяч бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, являющихся свидетелями зверств немецко-финских захватчиков.

Следователи проводят действия, направленные на восстановление обстоятельств преступлений. Также изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности.

Между тем финский эксперт, директор Национального архива Финляндии Юсси Нуортева приводит другие цифры по погибшим мирным жителям в лагерях на территории Советской Карелии. Мнение эксперта проводит сегодня Yle.fi.

«В наших архивах приведена точная цифра со всеми именами. Умерших было 4 060»,

- заявляет директор архива.

Нуортева сожалеет, что российская сторона приводит факты, не подтвержденные документально. Заявления, что финны умерщвляли людей в газовых камерах и закапывали живьем, вызывают недоумение, сообщает издание.

Сотрудник Национального архива Финляндии, начальник направления по развитию и связям с Россией и странами бывшего СССР, профессор Дмитрий Фролов сообщил, что в соответствии с финскими данными, в лагерях Карелии скончалось 1998 советских военнопленных. По его словам, общее количество погибших пленных в 1941-44 - около 20 000.

«В этой связи цифра в 7000 человек только в Карелии вызывает некоторое недоумение. Сведения о причинах смерти и местах захоронения есть в базе данных. Случаев использования финнами газовых камер нет ни в одном источнике – ни в советском, ни в финском»,

- цитирует его издание.

Ранее в МИД Финляндии призвали открыть доступ к архивам времен Второй мировой войны, находящимся у ФСБ России. В частности, к материалам, связанным с военнопленными и мирным населением.

Жительница Карелии, заместитель председателя Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей Ленина Макеева выразила готовность стать свидетелем в расследовании преступлений совершенных финской оккупационной администрацией в годы войны.