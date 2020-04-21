Финляндия призвала открыть архивы времен Второй мировой войны

В Финляндии отреагировали на появившийся у российских следователей интерес к преступлениям финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны.

В МИД Финляндии призвали открыть доступ к архивам времен Второй мировой войны, находящимся у ФСБ России, сообщает РИА Новости. В частности, к материалам, связанным с военнопленными и мирным населением.

В заявлении министерства говорится, что вопрос об ответственности за военную политику Финляндии был изучен в суде после войны.

«Контрольная комиссия союзников, где был представлен Советский Союз, председателем которой был Андрей Жданов, следила за ходом судебных процессов. Что касается судебных вопросов о войне между нашими странами, то они были решены в Парижском мирном договоре 1947 года»,

- приводит издание заявление финского ведомства.

В министерстве считают, что эти вопросы нужно решать с привлечением научных кругов.

«Как правительство мы только пытаемся гарантировать, что исследования могут проводиться в открытой и свободной среде. Мы открытое общество, и считаем, что необходимо решать и сложные исторические проблемы»,

- цитирует издание финское министерство.

Фото: spb.kp.ru