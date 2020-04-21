Поющий финский полицейский рассказал, как снимал вирусный ролик
Несколько дней назад портал «Петрозаводск говорит» опубликовал видео, где финский полицейский Петер Шродерус, гуляя по пустому городу, исполняет адаптированную композицию Бернеса «Я люблю тебя, жизнь». Ролик был опубликован на Yotube-канале полиции Оулу.
Блестящее исполнение песни было отмечено и нашими читателями, и пользователями соцсетей, а на канале ролик просмотрело более миллиона пользователей. Для тех, кто все проспал, вот ролик:
Вчера на ресурсе «Север.Реалии»* вышло интервью с героем интернета, подготовленное петрозаводчанкой Анной Яровой, ныне живущей в Финляндии.
Предлагаем вам выдержки из этого материала, где Петрус Шродерус рассказывает, как чуть не сорвал голос, записывая композицию, где и как он учился пению, в чем состоят его рабочие будни в коронавирус, как работа уживается с любовью к музыке и как ему приятно, что ролик пользуется популярностью в России.
- На видео вы идете по почти пустым улицам. Что, правда, все сидят по домам?
– Ну так это было раннее утро, 6 утра. Сейчас и так-то людей не много, но мы выбрали время, когда людей меньше обычного. Ну и еще нужна была погода подходящая, в том числе для съемок – чтобы солнце начинало светить, цвета были хорошие. Вообще мы это видео довольно быстро сделали. Я записал вокал в студии моего друга Илмари Мяэнпяя – спасибо ему большое, его имя есть в титрах – за неделю до съемок, в Страстную пятницу (по лютеранскому церковному календарю. – СР). И потом мы дождались подходящего дня для съемок и все сделали профессионально и быстро.
– А как те немногие прохожие, которые застали процесс съемок, реагировали?
– Вы же видите, что я реально пел – пар изо рта, было довольно холодно. А пел-то я очень громко, потому что невозможно изображать пение вполголоса, надо петь очень выразительно. И к тому же музыка играла не в наушниках, а из динамиков, чтобы я ее слышал, так что это было такое импровизированное караоке. Выглядело довольно забавно со стороны. Люди выходили на балконы, фотографировали и видео снимали. Наверное, задавались вопросом: "Че это он тут с утра пораньше распелся?" Ну и в конце концов надо признаться, что я почти потерял голос, потому что петь пришлось примерно 20 раз на холоде.
– Ваши обязанности полицейского сейчас отличаются от тех, что были до эпидемии?
– Мои обязанности сейчас – реагировать на телефонные вызовы по номеру экстренных служб 112: кто-то где-то подрался, где-то что-то сперли, кто-то напился до такой степени, что не может сам передвигаться. Это обычные обязанности, которые делает полиция в любой стране. Я это делаю уже 16 лет, правда, с перерывом. По 12 часов за смену. Ничего особенного, как и для любого человека в форме, – делать довольно грязную работу. Ну ладно, правильнее сказать не грязную, а тяжелую – не спать по ночам, быть готовым в любое время к каким-то сложным ситуациям и так далее. Но мне эта работа нравится. Я не смог бы быть никем, кроме полицейского. Ну и певца.
– В России многие пользователи соцсетей усомнились, что настоящий полицейский может так петь.
– Я работал в Национальной опере с 2005 по 2012 год. То есть совмещал две работы. Но я до сих пор пою, именно поэтому решил сейчас спеть эту песню "Я льюблью жизнь" (примерно так Петрус говорит по-русски. – СР). Меня многие спрашивали: "Чего же ты не хочешь спеть что-то [противовирусное]?" Но вообще-то я постоянно пою, у меня примерно 30 концертов в год. Так что почти каждую неделю у меня есть выступления, плюс постоянные занятия вокалом.
– Если работали в Национальной опере, то у вас должно быть какое-то профессиональное музыкальное образование?
– Нет, профессионального нет. Я учился в музыкальном классе, когда ходил в школу. Но вообще я занимался частным образом, уже в довольно взрослом возрасте. Я начал петь примерно в 25 лет. Сначала мой отец оплачивал мои занятия, потому что это очень дорого и я не мог себе этого позволить. Он хотел, чтобы я осуществил свою мечту, потому что это действительно было моей мечтой. Я умел петь, тут проблем не было. Но петь классические партии – это особенный навык.
– А как получается совмещать работу в полиции и пение?
– У меня полная свобода в плане поездок и концертов. Если их будет больше, я смогу петь больше, без проблем. Иногда беру отпуск для этого, иногда – отгулы.
Но мне полиция как место работы дала так много, что пора уже возвращать. Я понимал, что эта песня, – просто фантастическая. Раймо Сиркия, мой друг, оперный певец, подарил мне на Рождество аранжировку этой песни в оперном стиле, с оркестром.
И уж конечно, за это выступление мне никто не платил, делал я это в свободное от работы время. Так что финским налогоплательщикам это видео ничего не стоило. (Смеется.) Ну и классно, что оно так разошлось! Я когда узнал, что в России она стала своеобразным хитом, не поверил: что, правда? И я хочу сказать спасибо русским, которым понравилось мое исполнение!
– Почему именно эту, русскую песню, вы выбрали для такого случая?
– Ну это очень просто. Во-первых, я ее просто люблю. Она такая красивая, мелодичная. Но в то же время слова, лирика очень сильная. Я бывал в Советском Союзе в 1980-е годы несколько раз, когда еще был ребенком, хоть уже тогда довольно крупным. Помню, как люди говорили: "Крепккий малчик, крепккий малчик". Что-то уже тогда тронуло мою душу, я полагаю. Знаете, это такая хорошая смесь – мягкости и силы. Ну вот как в этой песне. Это такая универсальная вещь, всем понятная.
– А "во-вторых"?
– Во-вторых, у меня сейчас такая жизненная ситуация не самая простая. Я недавно развелся. А эта песня такая жизнеутверждающая. Там дословно поется так: "Жизнь продолжается сквозь слезы, которые напоминают жемчужины". Она – про жизненные неурядицы, через которые надо пройти. И мне такой настрой очень нравится. Это как-то очень по-мужски, мне кажется.
– Вы по-русски говорите или понимаете?
– О нет, я учил язык два года, и что-то, конечно, могу понять, но говорить не могу. Но петь меня на русском научили, потому что в Национальной опере Финляндии самые лучшие преподаватели. А так, конечно, стыдно, надо бы подтянуть. Я по работе иногда общаюсь с русскими, например, дальнобойщиками, и могу понять, что они спрашивают, к примеру, как лучше проехать куда-то. Ну я пару слов могу сказать, но не более того. Это, конечно, вопрос практики, которой не хватает.
Полностью интервью читайте здесь.
* Портал «Север. Реалии» внесен в список иноагентов.