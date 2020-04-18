Финский полицейский изумительно исполнил песню «Я люблю тебя, жизнь»

В интернете набирает огромную популярность видео, на котором финский полицейский, прогуливаясь по пустынному городу, исполняет песню «Я люблю тебя, жизнь».

Видео опубликовано департаментом полиции Оулу на Yotube-канале с пометкой «полиция желает каждому держаться в повседневной жизни и продолжает рекомендовать оставаться дома и избегать тесных контактов».

В ролике по пустынным улицам Оулу идет полицейский и исполняет адаптированную композицию «Я люблю тебя, жизнь», хорошо известную в нашей стране в исполнении Марка Бернеса.

Этот поющий полицейский - Петрус Шредерус (в другом написании Шродерус), тенор финской полиции. Мужчина серьезно увлекается классическим вокалом, даже пел в Финской Национальной Опере, в частности, исполнял роль Ленского в "Евгении Онегине".

Послушайте, поет Петрус изумительно:

Кстати песня, написанная поэтом Константином Ваншенкиным и композитором Эдуардом Колмановским в 1956 году специально для Марка Бернеса, стала популярной в Финляндии еще в 1963 году. Сначала ее спел на финском Кауко Кяухко, а в 1994 году в ходе своей предвыборной кампании ее исполнял будущий президент Мартти Ахтисаари.

В России же, помимо Бернеса, в начале 1960-х годов ее пел Иосиф Кобзон на английском и французском языках, а 12 апреля 1961 года она по просьбе Юрия Гагарина звучала перед стартом космического корабля «Восток».

А для тех, кому понравилось пение Петруса Шредеруса, его исполнение отрывка симфонической поэмы Яна Сибелиуса – «Finlandia», сделанное к 100-летию Финляндии.