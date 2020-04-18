Жители Карелии могут сняться в фильме Андрея Кончаловского

Известный режиссер Андрей Кончаловский готовит документальную ленту «Карантин по-русски» - фильм-исследование о том, как люди воспринимают новую реальность и что о ней думают. К участию в съемках приглашаются все желающие, сообщает «Собака.ру».

Чтобы попасть в ленту необходимо снять видео, в котором ответить на вопросы режиссера. Односложные ответы не нужны, режиссер ждет размышлений.

«Мне бы хотелось, чтобы вы записали для меня небольшие видеофрагменты с ответами на вопросы, которые меня волнуют. На эти вопросы нельзя ответить просто «да» или «нет»: нужно порассуждать, поделиться своими мыслями и чувствами. Каждый ответ важен, каждое переживание уникально, а все вместе они дадут нам картину жизни нашей страны»,

— объясняет Кончаловский.

По словам режиссера, отвечать можно на один или несколько вопросов, записывать их в одно видео или несколько, в разные дни можно отвечать разное, если отношение к чему-то изменилось. В этом плане нет никаких жестких требований. Есть только техническое условие – съемка должна быть горизонтальной.

«Из присланных вами фрагментов мы постараемся сложить фильм, который сохранит нашу общую память об этом времени», — говорит режиссер.

Среди вопросов, ответы на которые интересны режиссеру – источники информации, которым человек доверят или нет, какие нужды и страхи испытывает человек в самоизоляции, как справляется. Ответы можно выкладывать в социальных сетях с хештегами #карантинпорусски и #карантин_по_русски или отправлять на почту karantin@konchalovsky.ru. Подробней на странице Андрея Кончаловского в инстаграме.