Жители Карелии могут сняться в фильме Андрея Кончаловского
Известный режиссер Андрей Кончаловский готовит документальную ленту «Карантин по-русски» - фильм-исследование о том, как люди воспринимают новую реальность и что о ней думают. К участию в съемках приглашаются все желающие, сообщает «Собака.ру».
Чтобы попасть в ленту необходимо снять видео, в котором ответить на вопросы режиссера. Односложные ответы не нужны, режиссер ждет размышлений.
«Мне бы хотелось, чтобы вы записали для меня небольшие видеофрагменты с ответами на вопросы, которые меня волнуют. На эти вопросы нельзя ответить просто «да» или «нет»: нужно порассуждать, поделиться своими мыслями и чувствами. Каждый ответ важен, каждое переживание уникально, а все вместе они дадут нам картину жизни нашей страны»,
— объясняет Кончаловский.
По словам режиссера, отвечать можно на один или несколько вопросов, записывать их в одно видео или несколько, в разные дни можно отвечать разное, если отношение к чему-то изменилось. В этом плане нет никаких жестких требований. Есть только техническое условие – съемка должна быть горизонтальной.
«Из присланных вами фрагментов мы постараемся сложить фильм, который сохранит нашу общую память об этом времени», — говорит режиссер.
Среди вопросов, ответы на которые интересны режиссеру – источники информации, которым человек доверят или нет, какие нужды и страхи испытывает человек в самоизоляции, как справляется. Ответы можно выкладывать в социальных сетях с хештегами #карантинпорусски и #карантин_по_русски или отправлять на почту karantin@konchalovsky.ru. Подробней на странице Андрея Кончаловского в инстаграме.
Друзья, хочу еще раз поблагодарить всех вас за то, что вы включились в работу над проектом «Карантин по-русски». Я очень ценю то, что вы не только отвечаете на вопросы, но и присылаете видеорепортажи о том, как проводите время с близкими, как работаете, как самоизоляция побуждает вас к творчеству. Все это очень интересно и важно. У тех вопросов, которые я задавал вам ранее, нет «срока годности»: мы все меняемся, а значит, и наше отношение к ситуации меняется. Поэтому буду рад, если вы захотите ответить на какие-то из опубликованных восьми вопросов еще раз. Но и новые у меня тоже появились: – каким источникам информации вы доверяете? – а каким источникам информации вы не доверяете? – чего вам не хватает в условиях самоизоляции? Чем вы это компенсируете? – чего вы боитесь? Расскажите про ваши страхи. Ответы размещайте в соцсетях с хэштегами #карантинпорусски, #карантин_по_русски, #карантин9, #карантин10 и т.д. Или же присылайте видеозаписи на почту karantin@konchalovsky.ru #кончаловский #карантинпорусски #карантин_по_русски #летопись
Публикация от Андрей Кончаловский (@andrei_konchalovsky)