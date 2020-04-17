17 апреля 2020, 16:27
Музыкальный театр Карелии предлагает провести субботний вечер вместе
На сутки будет открыт доступ к записи спектакля «Сельская честь» П. Масканьи
18 апреля в 19.00 Музыкальный театр Республики Карелия откроет доступ к записи спектакля «Сельская честь» П. Масканьи.
Она будет доступна только в течение 24 часов на Youtube-канале театра, сообщается в паблике в соцсети.
«Испепеляющие страсти раздирают героев оперы. И речь в ней идет не столько о любви и чести, сколько о предательстве. Лола предает сначала Туридду, потом мужа. Туридду предает Сантуццу и нерожденного ребенка. Сантуцца предает всех»,
– говорится в паблике.
Действие происходит в итальянском квартале Нью-Йорка в наши дни. Режиссер — Линас Мариюс Зайкаускас, литовский оперный режиссер.