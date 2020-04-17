17 апреля 2020, 13:11
Культура

"Ника-Плюс" начинает цикл передач о Музее изобразительных искусств РК

Первая передача о Музее ИЗО сделана Светланой Пушкиной "по удаленке"

Музею изобразительных искусств Карелии исполняется 60 лет. Этот юбилейный год открылся выставкой художника Никаса Сафронова "Меняя реальность". В этом пророческом названии — суть перемен, которые происходят сейчас в музее, однако его 60-летнюю историю нельзя "обнулить". В архиве "Ники" много сюжетов, репортажей, передач, над которыми в разные годы работали наши журналисты и операторы.

Итак, мы начинаем цикл передач, посвящённых Музею ИЗО РК в дистанционном режиме.

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