"Ника-Плюс" начинает цикл передач о Музее изобразительных искусств РК

Музею изобразительных искусств Карелии исполняется 60 лет. Этот юбилейный год открылся выставкой художника Никаса Сафронова "Меняя реальность". В этом пророческом названии — суть перемен, которые происходят сейчас в музее, однако его 60-летнюю историю нельзя "обнулить". В архиве "Ники" много сюжетов, репортажей, передач, над которыми в разные годы работали наши журналисты и операторы.



Итак, мы начинаем цикл передач, посвящённых Музею ИЗО РК в дистанционном режиме.