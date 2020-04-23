Пожилой мужчина украл у пенсионерки ювелирные украшения

Сотрудники уголовного розыска Кеми раскрыли необычную кражу, когда в ходе распития спиртных напитков была специально инициирована ссора, сообщает МВД Карелии.

79-летняя жительница Кеми заявила в полицию о краже из ее квартиры 25 тысяч рублей и ювелирных украшений.

Как выяснили полицейские, краже предшествовала вечеринка у потерпевшей, где одного из гостей выгнали из-за того, что он затеял скандал.

Оказалось, 78-летний мужчина спровоцировал ссору намеренно. Он часто бывал в этом доме, чтобы помогать хозяйке по хозяйству и знал, где она хранит сбережения и украшения.

В день кражи, по его словам, он зашел в комнату, достал из комода коробку, где находились кольца, браслет и цепи, а заодно проверил кошелек.

«После этого специально поссорился с пенсионеркой и ушел тратить похищенное в другую компанию. Наличные он потратил на дорогой алкоголь, а украшения подарил знакомым. Нанесенный ущерб обязался возместить»,

- сообщает МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.