Вандалы разрушают детский садик в Олонце

Пост отчаяния опубликован сегодня от лица заведующей детского сада «Радуга» в официальном паблике «Олонецкий район».

Как пишет педагог, в период, когда садик не работает, его облюбовала молодежь, которая мало того, нарушает режим самоизоляции, так еще и разрушает то, что сделано руками сотрудников сада и родителей.

«Уважаемые жители города Олонца! К вам обращается заведующая детского сада "Радуга"!

Помогите найти подростков, которые ломают деревянные постройки на участке детского сада на улице Школьной. Все, что для наших детей сделано руками работников детского сада и родителями наших воспитанников.

Такое вредительство со стороны подростков было и раньше. Но сейчас, когда детский сад закрыт, эти вандалы (другого слова не нахожу) крушат все вокруг, курят на территории, распивают спиртные напитки»,

- пишет педагог.

Информацию просят сообщать по телефону: 8960 216 81 11.

«Родители, обратите внимание, как ваши дети соблюдают режим самоизоляции. Администрация детского сада будет обращаться в полицию»,

- резюмирует заведующая.