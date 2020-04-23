В крупном торговом центре Петрозаводска обокрали оптику

Уголовным розыском Петрозаводска раскрыта кража в крупном торговом центре, сообщает МВД Карелии.

Преступление произошло в конце января, работница салона оптики обратилась в полицию с заявлением о краже товара. Женщина рассказала, что отошла с рабочего места буквально на пару минут, а когда вернулась, обнаружила, что с витрины пропали 15 пар очков на общую сумму в 70 тысяч рублей.

Полиции удалось установить личность подозреваемой. Кражу совершила 33-летняя петрозаводчанка, на счету которой это воровство далеко не первое. Как пишет МВД, почти все похищенное женщина успела перепродать, при ней оказалась лишь две пары очков, которые стражи порядка изъяли.

Возбуждено уголовное дело, фигурантка находится под арестом.