23 апреля 2020, 15:01
Происшествия

Полиция Петрозаводска нашла женщину, объявленную сегодня в розыск

Стражи порядка поблагодарили СМИ за помощь в распространении информации

Полиция установила данные женщины, которую ранее сегодня объявили в розыск, сообщает пресс-служба МВД по РК. Запечатленная на видео горожанка подозревалась в краже кошелька.

В полиции не стали вдаваться в подробности того, как нашлась возможная злоумышленница, и действительно ли она виновна в исчезновении денег.

Пресс-служба МВД поблагодарила СМИ за распространение информации.

 

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