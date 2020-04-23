Полиция Петрозаводска нашла женщину, объявленную сегодня в розыск

Полиция установила данные женщины, которую ранее сегодня объявили в розыск, сообщает пресс-служба МВД по РК. Запечатленная на видео горожанка подозревалась в краже кошелька.

В полиции не стали вдаваться в подробности того, как нашлась возможная злоумышленница, и действительно ли она виновна в исчезновении денег.

Пресс-служба МВД поблагодарила СМИ за распространение информации.