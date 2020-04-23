Магазинный вор решил спастись от продавца в полиции

Историю безработного гражданина, неудачно приехавшего погостить к внукам в Лоухский район и попавшего на 350 часов обязательных работ, рассказывает прокуратура Карелии.

В марте 55-летний мужчина приехал в Лоухи погостить к дочери с внуками. Встреча не прошла гладко, родственники поссорились, из-за чего мужчина сильно злоупотребил спиртным и пошел гулять.

Проходя мимо магазина на главной улице поселка, он увидел там дорогой костюм, незаметно снял с вешалки и спрятал его за зданием магазина. Затем вернулся и по той же схеме решил украсть и другой костюм, однако был замечен сотрудником магазина.

Тогда мужчина бросился наутек, игнорируя требования бежавшего за ним продавца вернуть похищенное. Казус оказался в том, что пообедал мужчина прямиком к зданию полиции, где и был задержан.

За покушение на грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 350 часов.