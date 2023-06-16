Синоптики рассказали, когда пойдут дожди в Карелии

Жара пошла на спад. В карельском гидрометцентре рассказали о погоде в предстоящие выходные и начало следующей рабочей недели.

Холодный атмосферный фронт пройдет через Карелию, в регион устремится арктический воздух.

Предстоящей ночью самые низкие температуры прогнозируются на северо-востоке до +1,+2, на западе и в центре пока тепло +6,+11.

В субботу, 17 июня, днем от +14 на северо-востоке до +23 на юго-западе республики, северо-восточный ветер добавит нотку холода.

В ночь на 18 июня холодно, по северо-восточным районам минимальная температура приблизится к 0, на остальной территории +4, +9. Днем максимум достигнет +18, +23.

Сухая и теплая погода сохранится до середины следующей недели. Затем пройдут кратковременные дожди, температура будет соответствовать июньским нормам. // фото unsplash.com