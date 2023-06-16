Сухая и немного прохладная погода ожидает жителей Карелии в субботу

В субботу в Петрозаводске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11, днем +16, +18, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, на северо-востоке местами до +1, днем +14, +19, на юго-западе до +23.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7, днем +19;

В Кондопоге ночью +7, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +6, днем +18;

В Олонце ночью +7, днем +24;

В Пудоже ночью +3, днем +20;

В Сегеже ночью +4, днем +16;

В Сортавале ночью +8, днем +23;

В Суоярви ночью +7, днем +20. // фото «Петрозаводск говорит»