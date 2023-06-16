16 июня 2023, 16:36
Сухая и немного прохладная погода ожидает жителей Карелии в субботу
Синоптики дали прогноз погоды на 17 июня
В субботу в Петрозаводске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11, днем +16, +18, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, на северо-востоке местами до +1, днем +14, +19, на юго-западе до +23.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7, днем +19;
В Кондопоге ночью +7, днем +18;
В Медвежьегорске ночью +6, днем +18;
В Олонце ночью +7, днем +24;
В Пудоже ночью +3, днем +20;
В Сегеже ночью +4, днем +16;
В Сортавале ночью +8, днем +23;
В Суоярви ночью +7, днем +20. // фото «Петрозаводск говорит»