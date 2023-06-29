29 июня 2023, 14:55
Силовики задержали петрозаводчанина с килограммом наркотиков
Курьеру наркоторговцев может грозить серьезный срок
Петрозаводчанина подозревают в причастности к организации межрегионального канала поставок синтетических наркотиков в особо крупных размерах.
Силовики задержали 21-летнего участника группы. Он выполнял роль курьера. При нем было около одного килограмма синтетического наркотического средства. Ему может грозить от 15 лет до пожизненного заключения. Следственные действия продолжаются.
В этом году сотрудники УФСБ из незаконного оборота изъяли более 5 килограммов наркотических и психотропных веществ. // фото предоставлено пресс-службой УФСБ по РК