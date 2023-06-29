29 июня 2023, 14:55
Происшествия

Силовики задержали петрозаводчанина с килограммом наркотиков

Курьеру наркоторговцев может грозить серьезный срок

Петрозаводчанина подозревают в причастности к организации межрегионального канала поставок синтетических наркотиков в особо крупных размерах.

Силовики задержали 21-летнего участника группы. Он выполнял роль курьера. При нем было около одного килограмма синтетического наркотического средства. Ему может грозить от 15 лет до пожизненного заключения. Следственные действия продолжаются.

В этом году сотрудники УФСБ из незаконного оборота изъяли более 5 килограммов наркотических и психотропных веществ. // фото предоставлено пресс-службой УФСБ по РК

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
наркотики
УФСБ