Сильный снег ожидается в среду в Карелии

В Карелию снова идет непогода. Соответствующее предупреждение публикует Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на Гидрометцентр республики.

Так, по данным синоптиков, днем 5 марта местами в Карелии, преимущественно по южным и центральным территориям, ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного природного явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша, Беломорский, Питкярантский, Суоярвский, Сортавальский и Сегежский округа, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский и Пудожский муниципальные районы.

Жителей и гостей республики просят быть осторожными при нахождении на улице при неблагоприятных погодных условиях.