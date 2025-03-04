Платить лицом – в метро Петербурга заработала оплата по биометрии

Возможность заплатить за поездку в метро по биометрии запустили с 4 марта на двух станциях в Санкт-Петербурге. Пассажиры могут воспользоваться услугой на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания», сообщает «Фонтанка».

Пассажиру потребуется зарегистрироваться в системе, привязать биометрические данные (сканирование лица) к банковской карте. Для оплаты нужно подойти к специальному турникету, который оснащен камерой с функцией распознавания лица. Оплата произойдет в автоматическом режиме.

В будущем возможность оплаты лицом могут внедрить и на других станциях.