Швеция возобновила выдачу шенгенских виз гражданам России

Шенгенскую визу снова можно получить в посольстве Швеции. Прием документов официально возобновили, сообщило ведомство в своем аккаунте ВКонтакте.

Процесс выдачи шенгенских виз приостановили 16 января. Было объяснение, что это сделали по техническим причинам. И вот 23 января объявили, что въездные документы снова будут выдавать.

Заявление на шведский шенген можно подавать в визовых центрах VFS Global. При этом упрощенный режим по-прежнему не действует. // фото: pixabay.com