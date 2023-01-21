Сегодня Луна и Земля окажутся на рекордно близком расстоянии

Сегодня ночью Луна и Земля окажутся на рекордно близком друг к другу расстояние. Зрительно небесный «сыр» будет казаться невероятно большим. Как это возможно, пояснили в центре «Фобос».

Орбита Луны, вращающейся вокруг нашей планеты, является эллипсом, а не кругом. Расстояние между планетой и спутником все время меняется. Точка на орбите Луны, которая ближе всего к Земле, называется перигеем, самая дальняя - апогеем. Если одна из этих точек совпадает с новолунием или полнолунием — самое близкое и самое дальнее расстояние становится еще более экстремальным. Это приводит к суперлуниям и микролуниям.

Сегодня Луна окажется на расстоянии 356 568 км. Настолько близко спутник к планете не приближался уже тысячу лет, если точнее, то с 1030 года. Однако увидеть такую огромную Луну земляне не смогут, так как новолуние невидимая фаза: Луна исчезает из поля зрения на несколько дней. В следующий раз Лена приблизится к Земле на такое расстояние через 345 лет. // фото unsplash.com