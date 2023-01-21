Самой старой собакой в мире признали чихуахуа из США по кличке Спайк

Небольшая чихуахуа по кличке Спайк теперь может похвастаться тем, что ее признали самой старой собакой на планете.

23-летнего любимца семьи американцев занесли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает «Лента». Рекордсмен живет в американском штате Огайо.

Собаку в 2009 году подобрала на улице будущая хозяйка. Пса кинули возле магазина. У него была обрита спина, а на шее были пятна крови от цепи или веревки. Американка забрала найденыша себе, 13 лет он живет на ее ферме.

Несмотря на почтенный для собак возраст Спайк встает в семь утра, навещает вместе с хозяйкой лошадей и коров на ферме. Собака уже плохо видит и слышит, может становиться раздражительной и не любит, когда ее гладят незнакомцы. // фото Guinnessworldrecords.com