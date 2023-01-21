Двух российских моряков оштрафовали в Норвегии за «пугающую» одежду

Моряки сошли на берег в Норвегии в рабочей форме с триколором. На их одежде присутствовала нашивка с флагом РФ и названием страны. Из-за того, что униформа двух моряков из России якобы походила на военную форму, в Киркинесе началась проверка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на газету Dagbladet.

В комментарии прокурора Мартина Месло отмечается, что камуфляжная одежда могла напугать жителей и украинских беженцев. Она признала, что ношение камуфляжной одежды «в целом» не является незаконным, но добавила, что раньше российские рыбаки «не использовали такую одежду»

Тем не менее российских моряков оштрафовали на пять тысяч норвежских крон (около 35 тысяч рублей) в соответствии со статьей 165 УК, касающейся неправомерного использования униформы. Еще одной причиной, почему полиция оштрафовала россиян, является то, что российским морским кораблям разрешено заходить только в три порта Норвегии.

Норвежский адвокат посчитал, что правоохранители «зашли слишком далеко», и подобные действия являются неправомерными. // фото Finnmark politidistrikt/ Dagbladet.no