Сроки выдачи шенгенских виз увеличатся до полугода

Главы европейских МИД договорились в Праге, что отменят упрощенный визовый режим с Россией. Это повлечет существенные изменения в оформлении виз, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Эксперты объяснили, что время обработки заявлений и число необходимых для получения шенгена документов существенно увеличатся. Вырастут и расходы туристов.

В частности, визовый сбор будет составлять не 35 евро, а 80. Сроки получения визы могут вырасти до полугода.

Эксперты также считают, что многократные и долгосрочные визы либо не будут выдавать совсем, либо они станут большой редкостью. Россияне смогут получить визу лишь под даты поездки. // Фото: www.pexels.com