01 сентября 2022, 11:33
Сроки выдачи шенгенских виз увеличатся до полугода
Эксперты АТОР рассказали, чем обернется для россиян отмена упрощенного визового режима
Главы европейских МИД договорились в Праге, что отменят упрощенный визовый режим с Россией. Это повлечет существенные изменения в оформлении виз, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Эксперты объяснили, что время обработки заявлений и число необходимых для получения шенгена документов существенно увеличатся. Вырастут и расходы туристов.
В частности, визовый сбор будет составлять не 35 евро, а 80. Сроки получения визы могут вырасти до полугода.
Эксперты также считают, что многократные и долгосрочные визы либо не будут выдавать совсем, либо они станут большой редкостью. Россияне смогут получить визу лишь под даты поездки. // Фото: www.pexels.com