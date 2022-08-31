31 августа 2022, 13:44
Мир

Финляндия, Польша и страны Балтии хотят ограничить въезд для россиян

Пять приграничных государств заявили, что сами решат вопрос с туристами из России, если этого не сделает ЕС

Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва могут сообща принять меры для сокращения числа въезжающих россиян. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на совместное заявление этих государств.

Речь идет о том, чтобы убрать возможность гражданам России въезжать на территорию данных стран и в Шенгенскую зону через их границы. Если ЕС не договорится о каких-либо коллективных действиях, пять государств решат вопрос сами.

- Мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения неотложных вопросов общественной безопасности, связанных с увеличением потока граждан России, которые пересекают наши границы,

- сказано в публикации.

Напомним, вопрос о введении ограничительных мер обсуждают уже на протяжении нескольких недель. Проблему поднимают как на уровне Евросоюза в целом, так и в отдельных странах.  // Фото: www.shutterstock.com

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Метки: 
Евросоюз
ограничения на въезд
Финляндия