Финляндия, Польша и страны Балтии хотят ограничить въезд для россиян

Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва могут сообща принять меры для сокращения числа въезжающих россиян. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на совместное заявление этих государств.

Речь идет о том, чтобы убрать возможность гражданам России въезжать на территорию данных стран и в Шенгенскую зону через их границы. Если ЕС не договорится о каких-либо коллективных действиях, пять государств решат вопрос сами.

- Мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения неотложных вопросов общественной безопасности, связанных с увеличением потока граждан России, которые пересекают наши границы,

- сказано в публикации.

Напомним, вопрос о введении ограничительных мер обсуждают уже на протяжении нескольких недель. Проблему поднимают как на уровне Евросоюза в целом, так и в отдельных странах. // Фото: www.shutterstock.com