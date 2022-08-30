Галкин раскрыл свое местонахождение после возвращения Пугачевой

Популярный российский юморист Максим Галкин рассказал, где он находится после возвращения его супруги Аллы Пугачевой в Россию. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на видео, опубликованное на странице артиста в соцсети.

По словам Галкина, он проводит время в Австралии. Артист поделился кадрами австралийских пейзажей и рассказал, что в стране сейчас зима, но она в этом году выдалась мягкой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Алла Пугачева вернулась в Россию после пяти месяцев отсутствия. Это время она проводила сначала в Израиле, а затем в Латвии. Певица рассказала, что сейчас планирует «навести порядок в своей голове». Фото «Лента.ру»