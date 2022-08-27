Эксперты перечислили самые полезные продукты для почек

Употребление некоторых продуктов поможет сохранить почки здоровыми. Эти продукты перечислили эксперты-диетологи, пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, в ежедневный рацион нужно обязательно включать цельнозерновые продукты, а также несколько раз в неделю употреблять бобовые. Также необходимо не забывать про белое мясо и рыбу, сезонные овощи и фрукты, орехи.

В десятку лучших продуктов для почек эксперты включили редис, тыквенные семечки, фенхель, оливковое масло, гречку, гранат, цветную капусту, репчатый лук и люпин. Употребление достаточного количества этих продуктов поможет поддержать здоровье почек.

Вредными для почек считаются продукты, богатые натрием и повышающие артериальное давление. Необходимо ограничить потребление соли, продуктов, содержащих оксалаты (свекла, шпинат, какао) и пурины (анчоусы, сардины, спаржа). Фото: unsplash.com