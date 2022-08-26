Команды Головина и Черчесова встретятся в Лиге Европы

Состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Европы. Российские команды не принимают участия в еврокубках по решению УЕФА.

Жеребьевка свела в одну группу венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов, «Монако», за который играет Александр Головин, а также сербскую «Црвену Звезду», в которой выступает еще один россиянин Егор Пруцев.

Полностью состав групп выглядит следующим образом.

Группа А: «Арсенал», ПСВ, «Буде-Глимт», «Цюрих».

Группа B: «Динамо» Киев, «Ренн», «Фенербахче», АЕК.

Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК.

Группа D: «Брага», «Мальме», «Унион», «Юнион».

Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония».

Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Митьюллан», «Штурм».

Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант».

Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».

Финал турнира пройдет 31 мая 2023 года в Будапеште. Фото: unsplash.com