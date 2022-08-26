Команды Головина и Черчесова встретятся в Лиге Европы
Состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Европы. Российские команды не принимают участия в еврокубках по решению УЕФА.
Жеребьевка свела в одну группу венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов, «Монако», за который играет Александр Головин, а также сербскую «Црвену Звезду», в которой выступает еще один россиянин Егор Пруцев.
Полностью состав групп выглядит следующим образом.
Группа А: «Арсенал», ПСВ, «Буде-Глимт», «Цюрих».
Группа B: «Динамо» Киев, «Ренн», «Фенербахче», АЕК.
Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК.
Группа D: «Брага», «Мальме», «Унион», «Юнион».
Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония».
Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Митьюллан», «Штурм».
Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант».
Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».
Финал турнира пройдет 31 мая 2023 года в Будапеште. Фото: unsplash.com