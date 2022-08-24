При сносе памятника в Риге раскололась «Мать-Родина»

Два экскаватора свалили с постамента скульптуру «Мать-Родина». Это часть мемориала воинам-освободителям Риги, который начали сносить 23 августа. Видео процесса опубликовало местное издание TVNET. Как передает РИА Новости, статуя упала и раскололась.

Памятник освободителям города от фашистов решили не просто демонтировать, но и уничтожить. Мэр Риги заявил, что Музей оккупации не признал ни одну из частей монумента художественной ценностью.

В первый день убрали три статуи советских солдат. На следующий, 24 августа, снесли скульптуру Матери-Родины.

Жители Риги накануне вышли на акцию протеста против демонтажа. Полиция задержала 14 человек, на них завели административные дела. Демонтаж будет идти до 12 сентября. // Фото: Wikimedia.org