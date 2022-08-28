Пугачева вернулась в Россию и объяснила свое долгое отсутствие

Алла Пугачева вернулась в Россию после пятимесячного отсутствия. Об этом сообщает «Лента.ру».

Примадонна вместе с семьей покинула страну в марте этого года. Несколько месяцев она жила в Израиле, затем снимала виллу в Латвии.

Исполнительница пояснила, что занималась отдыхом и лечением. «Такое прямо возвращение блудной дочери. Кончился отпуск», - сказала она.

Певица также поделилась своими планами. «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», - сказала звезда эстрады. Фото: life.ru