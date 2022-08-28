Россиянам рассказали об опасности частого употребления чая

Частое употребление чая может привести к образованию пятен на зубах, которые в дальнейшем могут перерасти в кариес и трещины. Об этом рассказала диетолог Василиса Пономарева, ее слова приводит «Медик Форум».

«Может показаться удивительным, что чай окрашивает зубы больше, чем кофе, и это потому, что он содержит ингредиент, называемый танином. Хотя танин может помочь избавиться от бактерий во рту и бороться с кариесом, он также может привести к образованию налета на эмали, что вызовет окрашивание зубов. Само собой разумеется, что чем крепче и темнее чай, тем выше вероятность обесцвечивания», - заявила специалист.

Врач посоветовала людям, которые пьют чай с сахаром, заменить его подсластителем, который не содержит сахара. Большое количество сахара ведет к появлению кариеса, добавила медик. Фото: unsplash.com