Процедура проведения техосмотра изменится с 1 сентября

С 1 сентября процедура проведения техосмотра транспортных средств претерпит изменения. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Так, при техосмотре у водителей больше не будут проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта. Однако, согласно ПДД все необязательное для техосмотра оборудование водители обязаны иметь в машине.

Из правил проведения техосмотра также исключили неисправности, незначительно влияющие на безопасность дорожного движения. Но, несмотря на отмену техосмотра для личного автотранспорта, ездить на неисправном автомобиле нельзя, напоминают автомобилистам. Фото ria.ru