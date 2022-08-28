28 августа 2022, 13:23
Россия

Процедура проведения техосмотра изменится с 1 сентября

При техосмотре у водителей больше не будут требовать аптечку и огнетушитель

С 1 сентября процедура проведения техосмотра транспортных средств претерпит изменения. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Так, при техосмотре у водителей больше не будут проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта. Однако, согласно ПДД все необязательное для техосмотра оборудование водители обязаны иметь в машине.

Из правил проведения техосмотра также исключили неисправности, незначительно влияющие на безопасность дорожного движения. Но, несмотря на отмену техосмотра для личного автотранспорта, ездить на неисправном автомобиле нельзя, напоминают автомобилистам. Фото ria.ru

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Метки: 
техосмотр
аптечка
огнетушитель
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