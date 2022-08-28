Врач назвала четыре признака рака щитовидной железы

Онколог Марина Раджабова перечислила признаки рака щитовидной железы. Слова медика приводит издание «Доктор Питер».

К опасным симптомам врач отнесла охриплость, увеличение лимфоузлов на шее, трудности с глотанием пищи и появление плотного образования чуть ниже кадыка. Все эти признаки можно спутать с простудой, отметила Раджабова.

На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно, поэтому ее трудно распознать, отметила врач. Для того, чтобы заметить изменения, нужно регулярно делать УЗИ щитовидки, посоветовала доктор.

Среди факторов риска Раджабова также перечислила проживание в районах с йодной недостаточностью, нахождение в зоне с высокой радиацией, растущие узлы щитовидной железы и другие злокачественные образования. Фото: unsplash.com