Суточная заболеваемость ковидом в стране остается высокой

За псоледние сутки в России выявлены 46 857 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 83 человека. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии зарегистрирован 251 новый зараженный. В больницы за сутки доставлены три человека.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 384 083 человек. Число случаев Covid-19 перевалило за 19,4 миллиона. Фото: unsplash.com