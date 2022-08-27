Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов впервые стал отцом. О счастливом событии, произошедшем в его семье, спортсмен рассказал на своей странице в соцсети.

«Сегодня я стал папой! Теперь у нас есть главное золото», - подписал снимок Большунов. У спортсмена родилась девочка, имя новорожденной он раскрывать не стал.

На Олимпиаде в Пекине в 2022 году Александр Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Фото со страницы Александра Большунова / vk.com