27 августа 2022, 17:39
Россия

Олимпийский чемпион Александр Большунов впервые стал отцом

Герой Игр в Пекине поделился радостным событием в своей жизни

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов впервые стал отцом. О счастливом событии, произошедшем в его семье, спортсмен рассказал на своей странице в соцсети.

«Сегодня я стал папой! Теперь у нас есть главное золото», - подписал снимок Большунов. У спортсмена родилась девочка, имя новорожденной он раскрывать не стал.

На Олимпиаде в Пекине в 2022 году Александр Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Фото со страницы Александра Большунова / vk.com

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