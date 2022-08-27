Путин подписал указ о выплатах беженцам из Украины, ДНР и ЛНР

Владимир Путин подписал указ о выплатах беженцам из Украины, ЛНР и ДНР. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, введена ежемесячная пенсионная выплата в 10 тысяч рублей, а также ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере, доплата к этим выплатам в 3 тысячи рублей для инвалидов I группы, детей-инвалидов и пенсионеров старше 80 лет. Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны будут получать каждый месяц 5 тысяч рублей.

Отмечается, что беременным женщинам введена единовременная выплата в 10 тысяч рублей, при рождении ребенка - единовременно 20 тысяч рублей. Также ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тысячи рублей, в случае, если ребенок под опекой - 15 тысяч рублей. Фото: unsplash.com