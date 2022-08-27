День знаний предложили сделать выходным

День знаний могут сделать в России выходным днем. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, соответствующее обращение парламентарий уже направил в министерство труда РФ, пишет РИА Новости.

Хамзаев отметил, что власти должны обращать внимание на важные даты в жизни россиян. Одна из таких дат - 1 сентября, этот день, по словам депутата, для миллионов жителей страны становится «настоящей эстафетой». Людям необходимо собрать ребенка в школу, встретить праздник, а потом еще и успеть на работу.

«Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику», - отметил парламентарий. Фото: unsplash.com