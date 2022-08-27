Центробанк смягчил правила продажи валюты россиянам

Российским банкам дано разрешение продавать россиянам валюту, поступившую не только от физлиц. Об этом сообщает РБК.

Теперь кредитные организации получили возможность обменивать валюту за счет средств, которые поступили из разных источников. До нововведения для выполнения такой операции можно было использовать только средства, которые поступили от физлиц. К перечню других источников отнесены валютные средства сделок с банками-нерезидентами и средства, поступившие для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством.

В Центробанке отметили, что подобное нововведение позволит увеличить предложение по наличным евро и долларам на российском рынке.

Эксперты уверены, что послабление валютных ограничений позволит россиянам проще покупать евро и доллары, пишет «Лента.ру». Фото: unsplash.com