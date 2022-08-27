Пассажир упал на рельсы в метро Санкт-Петербурга

Утром 27 августа в Санкт-Петербурге молодой человек упал в метро на рельсы на станции «Пионерская». Об этом сообщает «Фонтанка».

В метрополитене подтвердили информацию о том, что 20-летнего мужчину поднимали на платформу около семи часов утра. На график движения поездов инцидент практически не повлиял.

Причины падения молодого человека на рельсы выясняются. Как отметили очевидцы произошедшего, он не выглядел трезвым.

Госпитализация мужчине не потребовалась. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото паблика «ДТП и ЧП, Санкт-Петербург»