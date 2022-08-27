Врач предупредил о вреде кабачков для некоторых людей

Диетолог Евгений Арзамасцев перечислил категории людей, которым следует осторожно относиться к употреблению кабачков. Слова специалиста приводит «Москва 24».

Как отметил эксперт, в кабачке содержится много клетчатки. Ее избыточное количество может спровоцировать приступ гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта, поэтому людям с такими проблемами следует воздержаться от частого употребления этого продукта.

При отсутствии проблем в работе желудочно-кишечного тракта употреблять в пищу кабачки очень полезно, продолжил диетолог. По его словам, в них, помимо клетчатки, содержатся витамины группы В, витамин С и кремний, которые полезны для здоровья нервной системы, повышения иммунитета и улучшения состояния ногтей, волос и кожи. Фото: unsplash.com