27 августа 2022, 13:29
Россия

Врач предупредил о вреде кабачков для некоторых людей

Медик посоветовал россиянам с гастритои не злоупотреблять популярным продуктом

Диетолог Евгений Арзамасцев перечислил категории людей, которым следует осторожно относиться к употреблению кабачков. Слова специалиста приводит «Москва 24».

Как отметил эксперт, в кабачке содержится много клетчатки. Ее избыточное количество может спровоцировать приступ гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта, поэтому людям с такими проблемами следует воздержаться от частого употребления этого продукта.

При отсутствии проблем в работе желудочно-кишечного тракта употреблять в пищу кабачки очень полезно, продолжил диетолог. По его словам, в них, помимо клетчатки, содержатся витамины группы В, витамин С и кремний, которые полезны для здоровья нервной системы, повышения иммунитета и улучшения состояния ногтей, волос и кожи. Фото: unsplash.com

Обсудить
Метки: 
Кабачки
диетолог
евгений арзамасцев
гастрит
желудочно-кишечный тракт