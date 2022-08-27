Более 47 тысяч заболевших ковидом выявили в России за сутки

За последние сутки в России выявлены 47 093 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 90 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Карелии зарегистрированы 283 новых зараженных. Госпитализированы 28 человек. Еще один пациент скончался от Covid-19.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 384 000 человек. Общее число случаев заражения превысило 19,35 миллиона. Фото: unsplash.com