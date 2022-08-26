26 августа 2022, 19:39
Загранпаспорта нового образца не будут выдавать живущим за рубежом
Посольства России за границей прекратили прием заявлений на документы с биометрией
Живущие за границей россияне не смогут оформить новые загранпаспорта, действующие в течение 10 лет. Такая информация появилась на сайтах различных посольств и консульском информационном портале.
Из сообщений следует, что принимать заявления на заграничные паспорта с биометрией прекратили с 26 августа. По данным посольств, причина техническая. Но сроки решения проблемы не указаны.
Объявления появились на сайтах посольств в Финляндии, Германии, Турции и Азербайджана. // Фото: pxhere.com