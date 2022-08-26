Крупнейший поставщик серверов Dell уходит из России

Компания Dell уйдет из России окончательно до конца августа. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники Cnews. Корпорация увольняет весь российский персонал.

Dell – крупнейший в мире производитель компьютеров. Но в России корпорация была популярна из-за поставок серверов. Корпорация занимала первое место по импорту, но его приостановили в феврале, после начала военной спецоперации на Украине.

Корпорация выплатит сотрудникам до восьми окладов, бесплатно отдаст ноутбуки и мониторы, выплатят премию и оставят ДМС на семью до конца этого года. Последним днем работы Dell в России, вероятно, станет 30 августа. // Фото: pxhere.com