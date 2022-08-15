Ограничения поездок для россиян обсудит правительство Финляндии

Финское правительство неофициально соберется, чтобы обсудить вопрос о въезде россиян в страну. МИД Финляндии уже предложил ужесточить оформление туристических виз для граждан РФ. Однако единого мнения в кабмине пока что нет, передает Yle.

Заседание правительства пройдет во вторник, 16 августа. На нем взвесят «все варианты» введения ограничений для россиян. Какие именно меры могут ввести, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что финны могут ограничить туристам из России транзит в Европу через свою страну. // Фото: pxhere.com