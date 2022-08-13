Финляндия определила механизм сокращения выдачи виз россиянам

Руководитель министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал о способе сокращения выдачи туристических виз россиянам. Дипломат описал механизм в интервью MTV3, сообщает «Лента».

Финляндия могла бы принимать заявления на туристические визы всего лишь в один день недели, сказал руководитель ведомства. По мнению Хаависто, инициатива значительно замедлила бы выдачу туристических виз в России. Как считает дипломат, меру можно реализовать на национальном уровне законодательства.

Ранее в Финляндии задумались над ограничением транзитного туризма для россиян.

На прошлой неделе в Эстонии заявили о намерении закрыть границу для россиян с шенгенской визой, выданной страной.

При этом издание «Коммерсантъ» отмечает, что высказывания об ограничениях в выдаче виз вызвали ажиотаж у туристов. Количество обращений в профильные агентства за последние две недели выросло на 40%. (фото unsplash.com, Veikko Venemies)