В Финляндии задумались ограничить транзитный туризм для россиян

Финляндия может ограничить россиянам транзитный туризм в страны Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на Yle. Из-за отмены прямого авиасообщения между Россией и ЕС стал популярен транзитный туризм.

Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что власти будут реагировать, если граждане начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Суоми. По словам дипломата, ведомство учитывает, что «некоторые российские путешественники используют Финляндию только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам». В связи с этим заявителям могут начать отказывать в новой визе, если выданная финнами ранее использовалась лишь для транзита в другую страну.

По словам дипломата, финский МИД сокращает число туристических виз, ограничивая возможность записи на прием в диппредставительствах республики в России. В будущем не исключено и увеличение срока рассмотрения заявлений на визу. Вопрос о выдаче виз россиянам обсудят на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа.

По информации «Интерфакс», некоторые российские транспортные компании предлагают поездки из Петербурга в аэропорты Хельсинки и Лаппеенранты. По словам Таннера, возможно, ЕС в будущем «установит некоторые ограничения для этого вида бизнеса». (фото unsplash.com, Tapio Haaja)